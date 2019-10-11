رياضة | عاجل.. رسالة من محمد صلاح إلى مؤمن زكريا

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كشف مؤمن زكريا نجم الأهلي كواليس رحلته العلاجية في ألمانيا وأكد أن نتيجة الفحوصات ستظهر خلال أسبوع.



وقال زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " أجريت بعض الفحوصات في ألمانيا وستظهر نتيجتها خلال أسبوع وبناء عليها سيتم تحديد العلاج سواء كان في مصر أو ألمانيا".



وأضاف :"أقوم بتنفيذ برنامج علاجي في الجيم وأشكر الخطيب على وقوفه بجانبي وما يقدمه الأهلي مع أبنائه ليس غريبا عليه".



واختتم زكريا تصريحاته قائلاً :"اشكر كل جماهير مصر والجماهير العربية على وقوفهم بحانبي ومحمد صلاح يتصل بي دائمًا للاطمئنان على حالتي وعرض علي أطباء في إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية للعلاج".