رياضة | هولندا تُحقق فوزًا دراماتيكيًا على إيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولندا تُحقق فوزًا دراماتيكيًا على إيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب هولند فوزًت دراماتيكيًا على إيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

واشتعلت الأوضاع تماما داخل المجموعة، حيث احتل المنتخب الألماني الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخبي هولندا وأيرلندا الشمالية صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، فيما احتلت بيلاروس المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وظلت إستونيا متذيلة للترتيب بنقطة واحدة.

وبادر المنتخب الأيرلندا بالتسجيل في الدقيقة 75 عن طريق جوش ماجنيس، قبل أن ينتفض المنتخب الهولندي في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك ممفيس ديباي التعادل في الدقيقة 81، قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعاد ديباي للتسجيل مجددا ليسجل الهدف الثالث لهولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.