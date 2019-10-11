شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: بوجبا يرفض تجديد عقده مع اليونايتد ويوفنتوس يترقب موقفه والان مع التفاصيل

رفض اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقده مع فريقه حسب ما ذكره موقع جول العالمي. وأضاف الموقع الشهير ان إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تدرس عودة اللاعب الدولي الفرنسي بوجبا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وتفكر في دمج المهاجم الدولي الكرواتي مانزوكيتش واللاعب الدولي الالماني امري تشان لاعبا نادي يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي مبلغ مالي ضمن الصفقة.

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