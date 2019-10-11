شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعود للسيارات» ترعى مهرجان دلما للمحامل الشراعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن توقيع اتفاقية مع المسعود للسيارات لرعاية مهرجان سباق دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 17 إلى 26 من أكتوبر الجاري بجزيرة دلما التاريخية، بمجموع جوائز 25 مليون درهم، في إطار النهج الوطني للمؤسسات وكل الجهات التي تحرص على تقديم الدعم والرعاية لرياضة الآباء والأجداد ولنهضة التراث البحري. وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أحمد ثاني مرشد الرميثي، وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود طارق المسعود. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «المسعود للسيارات» ترعى مهرجان دلما للمحامل الشراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.