الامارات | «العائدون من الإصابة» يختبرون جاهزيتهم مع العين أمام النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «العائدون من الإصابة» يختبرون جاهزيتهم مع العين أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين، الساعة 08:45 مساء اليوم، ضيفه النصر في افتتاح الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد، في مباراة يبحث خلالها «الزعيم»، الذي يحتل وصافة المجموعة الأولى بأربع نقاط، عن تحقيق فوزه الثاني، بجانب إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة للوقوف على جاهزيتهم، وفي مقدمتهم البرازيلي كايو.

وستكون الفرصة سانحة أمام المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، بجانب العائدين من الإصابة، ومنهم بجانب كايو، محمد أحمد ومحمد فايز. وقال ليكو في المؤتمر الصحافي: «محمد أحمد ابتعد عن الملاعب لتسعة أشهر، لكنه أظهر تحسناً خلال الأسابيع الماضية وبات جاهزاً للعب».

وأضاف: «سعيد أيضاً بعودة كايو للتدريبات بعد غياب ثلاثة أسابيع، أما بالنسبة لمحمد فايز فقد شارك في التدريب أيضاً، ونعتمد على مهارته وخبرته لمساعدة الفريق».

وحول موقف بقية المصابين قال: «ريان يسلم مصاب ويحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، ولن يلعب مباراة النصر، أما بالنسبة لمحمد جمال فنأمل أن يتعافى في القريب العاجل».

وفي المقابل، يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الرابع بأربع نقاط، ويسعى «العميد» لتحقيق الفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية من الكأس لتجاوز أحزانه، بعد هزيمتين على التوالي في آخر جولتين من الدوري، أمام عجمان والظفرة.

وفي مباراة ثانية، اليوم أيضاً، الساعة 06:15 مساء، يحل عجمان ضيفاً على بني ياس، في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض في غياب خمسة من لاعبيه، بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، ما اضطر مدرب الفريق، الألماني وينفريد شايفر، إلى الدفع بعناصر الفريق الرديف.

ويبحث بني ياس، ثاني المجموعة الثانية بأربع نقاط، عن تحقيق فوزه الثاني، في حين يسعى عجمان لانتصاره الأول.

ويغيب عن بني ياس حسن المحرمي المنضم للمنتخب الأول، وكذلك خالد الظنحاني وخالد البلوشي، وخالد الهاشمي ومحمد الحمادي المنضمين لمعسكر الأولمبي في سنغافورة.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي: «سنبحث عن لاعبين لتعويض غياب الدوليين، وهنا تكمن فائدة وجود الفريق الرديف»، وأكد من جانبه مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أهمية المباراة لتصحيح مسار البرتقالي في الكأس.

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خورفكان وكلباء يبحثان عن الفوز الأول في الموسم

يبحث خورفكان واتحاد كلباء عن تحقيق أول انتصار لهما في الموسم الجديد، بعد خيبة النتائج المتواضعة في الدوري والكأس. ويمتلك كلباء في مسابقة الكأس نقطتين من تعادلين وخسارة، بينما كلباء من دون رصيد بعد الهزيمة في مباراتين.

وتعد المباراة كذلك مهمة لتحضير الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري. ويفتقد كلباء خمسة لاعبين: الأردني ياسين البخيت، والتوغولي مالابا، والمجري جوجاك، وثنائي الأولمبي حمدان البارود، وماجد المحرزي، بينما يعود الحارس يوسف الزعابي بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب عن خورفكان لاعبه الأوزبكي خوجا. محمد فاضل - الشارقة

فيرسلاين يستغرب من توقيت استدعاء لاعبي الأولمبي

أبدى مدرب النصر، الهولندي فيرسلاين، استغرابه الشديد من توقيت استدعاء لاعبي المنتخب الأولمبي، في وقت تعتبر الكأس فرصة لعدد كبير منهم للعب. وقال في المؤتمر الصحافي: «هؤلاء اللاعبون عادة ما يكونون على الدكة، والكأس فرصتهم للعب». وعن لقاء العين قال: «خسرنا مباراة الظفرة والأجواء كانت سلبية، لكن يجب النظر إلى الإيجابيات فيها، التي يجب العمل على استغلالها أكثر لتحقيق نتيجة طيبة في مواجهة العين». وفي جانب آخر، نفى فيرسلاين أي خلاف شخصي مع لاعب العميد، محمود خميس، وقال إن استبداله المبكر في لقاء الظفرة كان لدواعٍ فنية. محمد أبوإسماعيل - دبي

4

نقاط للنصر والعين

في ترتيب المجموعة

الأولى بالكأس.

معاذ كمبال - العين