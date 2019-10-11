الامارات | «القافلة الزرقاء» تزين شواطئ جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «القافلة الزرقاء» تزين شواطئ جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت شواطئ جميرا أول من أمس، تظاهرة كبيرة مع انطلاق المسيرة البحرية «القافلة الزرقاء» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة الفيكتوري تيم وإدارة اليخوت الأميرية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات 2019 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 190 دولة.

وتهدف مبادرة «القافلة الزرقاء» للتوعية بأهمية تنظيف المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر التحديات التي توجه العالم، من بينها قضايا البيئة البحرية، حيث جاء تنظيم هذه الفعالية ضمن الخطة الترويجية للحدث العالمي الكبير.