الامارات | فيكتوري يختبر مياه خليج المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوري يختبر مياه خليج المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض زورقا فيكتوري تيم 3 و33 التجارب الحرة استعداداً لخوض السباق الرئيس في جائزة فورت مايرز للزوارق السريعة - الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم (الفئة الأولى) 2019 - التي انطلقت فعالياتها في المدينة الأميركية على خليج المكسيك منذ البارحة.

واكتمل في فورت مايرز التي تقع في ولاية فلوريدا عقد وفد مؤسسة الفيكتوري تيم بوصول المتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 برفقة الطاقم الفني والإداري وأيضاً المتسابق السويدي إريك ستارك، الذي سيرافق المتسابق الأميركي جون توملسون في قمرة زورق فيكتوري 33 للمرة الأولى في الحدث الكبير.

ومن المنتظر أن ينضم إلى وفد سفراء رياضة الإمارات في الولايات المتحدة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك من اجل تشجيع الأبطال والشد من أزر متسابقي المؤسسة في آخر الجولات ومع ختام فعاليات بطولة العالم 2019.

وكانت شوارع المدينة الأميركية منذ البارحة في حال كرنفال مع المسيرة الخاصة بالفرق المشاركة، وأيضاً فتح أبواب قرية المشاركين والتي ضمت زوارق الفئات المختلفة التي تشارك في الحدث، والتي تصل إلى 13 فئة متنوعة أبرزها بلا شك الفئة الأولى التي تكتسب صبغة عالية بإشراف التنظيميان العالمية والتي تمثل قمة التنافس في الحدث الكبير. ويختبر اليوم قائدا زورق فيكتوري 3 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، وقائدا زورق فيكتوري 33 الثنائي السويدي إريك ستارك والأميركي جون توملسون، مياه خليج المكسيك في فلوريدا مع بدء التجارب الحرة، واختبار جاهزية كل زورق لخوض المنافسات والسباق الرئيس المقرر غداً، والذي يجمعه بأقوى المنافسين على اللقب العالمي الكبير.