الامارات | بعد اعتزال كرة القدم.. تشيك إلى حراسة الهوكي على الجليد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتزال كرة القدم.. تشيك إلى حراسة الهوكي على الجليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مسيرة مظفرة في كرة القدم، سيمارس الحارس التشيكي المعتزل بيتر تشيك رياضة الهوكي على الجليد، بعد تعاقده مع فريق غيلدفورد فينيكس من الدرجة البريطانية الرابعة.

وقال حارس تشلسي وأرسنال الإنجليزيين سابقاً: «بعد 20 سنة كلاعب كرة قدم محترف، ستكون تجربة رائعة أن أمارس رياضة أحببتها في طفولتي وعشقت متابعتها».

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تابع تشيك (37 عاماً)، الذي سيشغل أيضاً مركز الحارس: «آمل في مساعدة هذا الفريق الشاب لبلوغ أهدافه والفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات عندما تسنح لي فرصة اللعب».

وتأسس فينيكس في 2017 في جنوب لندن، ويشارك راهناً في الدرجة الرابعة.

وخلال مسيرته الكروية، أحرز تشيك لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ» مع تشلسي بين 2004 و2015، قبل اعتزاله مع أرسنال في يونيو الماضي.