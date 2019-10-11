الامارات | مدير دالاس يستعرض مستقبل كرة السلة في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير دالاس يستعرض مستقبل كرة السلة في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مدير عام ومسؤول قطاع كرة السلة في نادي دالاس مافريك الأميركي دوني نيلسون، ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز، بيبوب جريستا، في فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويتحدث نيلسون عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها نادي دالاس مافريك في تدريب وتأهيل اللاعبين، وفي تطوير الملاعب بأحدث التقنيات خلال جلسة تحمل عنوان «الجماهير والملاعب الذكية»، كما يتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضة كرة السلة بشكل عام. ويعد نيلسون أحد نجوم اللعبة في فترة الستينات والسبعينات، كما أنه من المدربين المرموقين بمسيرة امتدت من منتصف السبعينات وحتى 2010، تولى خلالها تدريب العديد من الفرق الكبيرة في دوري السلة الأميركي للمحترفين، وأحرز خلالها لقب البطولة خمس مرات.

فيما يستضيف مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي بيبوب جريستا رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز، الذي يتحدث خلال جلسة بعنوان «رياضات المستقبل» عن مستقبل رياضات التحدي وطرق تطويرها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها في مشروعات الهايبرولب.

وابتكر بيبوب جريستا كبسولة مصممة لنقل الركاب بسرعة كبيرة إلى مسافات بعيدة، وتمثل جزءاً من نظام النقل المستقبلي عالي التقنية، والهايبرلوب هو نظام دفع كهرومغناطيسي يعمل على تسريع المقصورات ودفعها إلى الأعلى من خلال أنبوب يمتد بين المدن، وتتضمن المقصورات ناقلاً ووعاء ضغط موصولاً بهيكل معدني يمكّن من تسريع الناقل إلى أعلى سرعة، وتوفر البيئات الداخلية المختلفة وترتيبات الجلوس للمسافرين تجربة سفر مصممة خصيصاً لتلبية حاجاتهم، سواء كانوا يسافرون منفردين أو في مجموعات.

وتستخدم أنظمة الهايبرلوب المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، ما يخلق ظروفاً تسمح لها بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر في الساعة، كما أن التقنية غير المستخدمة بشكل تجاري حتى الآن مقترحة بديلة لبنية السكك الحديدية القائمة في أنحاء العالم.

كما تتحدث البطلة الأولمبية السبّاحة الأوكرانية يانا جليتشكوفا الحاصلة على أربع ميداليات ذهبية في الأولمبياد خلال جلسة بعنوان «الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا»، وتتحدث يانا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تدريبات السباحة، وتستعرض أحدث التقنيات التي يتم استخدامها في التدريب للوصول إلى أعلى مستوى في الأداء. ويتحدث أيضاً خلال المؤتمر اليسو روسي، عميد كلية التقنيات بجامعة بيزا الإيطالية، عن برمجيات الذكاء الاصطناعي في كرة القدم في جلسة الابتكار والتطوير، كما يتحدث أليكس شامبيون، الباحث في علوم الأداء الفني، عن أهمية الإحساس في خوارزميات الذكاء الاصطناعي خلال جلسة بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في استمرارية الأداء الفني للرياضيين». وتتواصل عملية التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر ومعرض الشركات من داخل الدولة وخارجها من خلال الموقع الإلكتروني

WWW.DAIS.AE وفق باقة من الاختيارات التي تناسب مختلف الاهتمامات.

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- محاضرة لمؤسس

شركة هايبرلوب

عن خوارزميات

الذكاء الاصطناعي.

السبّاحة الأولمبية

الأوكرانية يانا

جليتشكوفا تتحدث

في المؤتمر.