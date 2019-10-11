الامارات | «محاضر دولي» وراء فوز شباب الأهلي بكأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «محاضر دولي» وراء فوز شباب الأهلي بكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المحاضر الدولي الإيطالي جورجيو فالي عن سعادته بلقبه الأول مدرباً لفريقه الجديد شباب الأهلي عقب الفوز أول من أمس على النصر «90-88» في المباراة النهائية لكأس الاتحاد للسلة، خصوصاً أن اللقب الأول له في البطولات الإماراتية يأتي بعد سنوات طويلة من العمل خبيراً دولياً يتولى تقديم محاضرات في الدورات الخاصة بالمدربين بالصورة ذاتها لتواجده بين عامي 2015 و2016 على رأس قائمة المحاضرين في دورة دبي الدولية للمدربين.

وقال فالي لـ«الإمارات اليوم»، إن «العودة إلى السلك التدريبي والنجاح مع فريقه الجديد شباب الأهلي في استعادة لغة الانتصارات وحصد لقب كأس الاتحاد بالفوز على فريق النصر (حامل اللقب)، جاءت بمثابة التحدي الكبير على صعيد مسيرتي المهنية، خصوصاً أن السنوات الطويلة والزيارات المتكررة إلى دبي وشغل منصب المحاضر الدولي في دوراتها، لم تمنحني الصورة الكاملة عن مدى التحديات التي قد تفرض على المدرب في كيفية التعامل مع بطولات يلعب نصفها بالأجانب المحترفين، والنصف الآخر بلاعبين لايزالون ضمن فئة الهواة، ولهم حياتهم المهنية والدراسية التي تفرض أنماطاً خاصة من التدريبات».

وأشار المدرب الإيطالي إلى التحديات التي واجهت شباب الأهلي نحو ضمان التتويج باللقب، وقال: «عانى الفريق من الإصابات المؤثرة، إلا أن الجانب الإيجابي في البطولة كان في منح الثقة للعناصر الشابة التي أكدت أنها على قدر الطموحات ونجحت في تشكيل مزيج متجانس مع عناصر الخبرة الذي مثل بحد ذاته العلامة الفارقة في كيفية التفوق على تلك التحديات».

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وأضاف: «نتطلع لاستثمار لقب كأس الاتحاد في البناء على مواصلة حصد الألقاب».

المري: كأس الاتحاد كشفت عن مواهب شباب الأهلي

أكد رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي اللواء محمد أحمد المري، أن فرحة الفوز بلقب كأس الاتحاد جاءت مضاعفة في ظل أن البطولة كشفت عن المواهب في شباب الأهلي من العناصر الشابة.

وقال المري، إن «النهائي جاء مثيراً للغاية، والمنافسة قوية بين الفريقين ظلت حتى الثواني الأخيرة، ما يدل على أن مستوى اللعبة في تطور كبير خصوصاً على العناصر الشابة التي نجحت في تقديم مستويات لا تقل عن الأساسيين، ونجحت في صنع الفارق لدى شباب الأهلي».