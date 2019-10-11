الامارات | رامسي يغيب عن ويلز أمام سلوفاكيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رامسي يغيب عن ويلز أمام سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، الويلزي آرون رامسي، عن مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2020 أمام نظيره السلوفاكي، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة عضلية.

وعانى رامسي مشكلة في المحالب أثناء الإحماء في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على إنتر ميلان 2-1 في الدوري المحلي. وقال مدرب اليوفي ماوريتسيو ساري، إن رامسي الذي لم يشارك في «دربي إيطاليا»، شعر «بوخز» خلال الإحماء. ويحتل ويلز المركز الرابع في المجموعة الخامسة بست نقاط، خلف كرواتيا المتصدرة (10 نقاط)، وسلوفاكيا والمجر (تسع نقاط)، وأمام أذربيجان (نقطة واحدة)، علماً بأن منتخب ويلز خاض مباراة أقل.