الامارات | 10 ملاكمين يمثلون المنتخب في بطولة آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملاكمين يمثلون المنتخب في بطولة آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل 10 ملاكمون وملاكمات أمل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات، خلال مشاركتهم في بطولة آسيا، التي انطلقت أمس، في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وشهد الحفل الافتتاحي الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالملاكمة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة أنس العتيبة، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، العميد أحمد حمدان الزيودي، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبدالله بوخاطر، ومدير البطولة عبدالله العنتلي.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني بمواجهات صعبة نسبياً، في الدور الأول بمواجهة ملاكمي دول أفغانستان والبحرين والكويت والهند وكازاخستان وإيران، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة.

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب المواطن محمد مصبح الشبلي، أن حظوظ ملاكمي المنتخب تدعو للتفاؤل، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون، لقد استعددنا بشكل لائق، ولن نخشى المستوى الفني الذي تتمتع به المنتخبات المتطورة المشاركة في البطولة، وبحسب نظرتنا فإن طموحنا هو الفوز بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، أو أكثر من ذلك»، مشيراً إلى أن «الآمال تعقد على الملاكمين عبدالله سيف بوزن (81) كيلوغراماً، ونواف علي خميس بوزن (52)، والحسن سالم بوزن (49)، وخالد عبدالله بوزن (45) كيلوغراماً، وفي الإناث كل من رحمة خلفان المرشدي بوزن 63 كيلوغراماً، ومريم عادل المسماري بوزن 81 كيلوغراماً».

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بدورها، قالت مدربة منتخب الفتيات حنان الزيودي، إن «طموحنا الفوز بالميداليات وليس المشاركة من أجل اكتساب الخبرة أو الاحتكاك فقط، على الرغم من أن هذه أول مشاركة في البطولات القارية».

- المرشدي

والمسماري

تمتلكان حظوظ

جيدة للمنافسة.