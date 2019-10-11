الامارات | السنغال تفسد «مئوية نيمار»

شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تفسد «مئوية نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرغم المنتخب السنغالي، وصيف بطل القارة السمراء، نظيره البرازيلي، بطل كوبا أميركا، على التعادل 1-1، أمس، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة. وأفسد «أسود التيرانغا» في الوقت نفسه احتفالية النجم البرازيلي، نيمار، بمباراته الـ100 مع «السامبا». وبات نيمار من أصغر سبعة لاعبين تخطوا حاجز الـ100 مباراة مع البرازيل.

وبكّرت البرازيل بالتسجيل، وتحديداً منذ الدقيقة التاسعة، عبر مهاجم ليفربول الإنجليزي، روبرتو فيرمينو. ونجحت السنغال في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء اصطادها مانيه، اثر عرقلته من مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس، داخل المنطقة، فانبرى لها مهاجم بريستول سيتي الإنجليزي، فامارا دييدهيو، بيمناه على يمين حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون.