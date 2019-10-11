شكرا لقرائتكم فايلر وجهازه المعاون يلتقطون سيلفي حفل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على التقاط صورة سيلفي خلال احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز. وقام مدرب الحراس ميكيلي على التقاط الصورة التذكارية للجهاز الفني والتي ظهر فيها المدير الفنى فايلر بالإضافة الى المدرب العام وسامي قمصان المدرب وعمرو محب المترجم الخاص بالجهاز الفني السويسري. وتواجد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى فى احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز. وحرص السويسري رينيه فايلر على التواجد بالحفل مع الجهاز الفني المعاون والتقطت عدسات المصورين قيام فايلر بفحص هاتفه المحمول قبل بدء الحفل وذلك فى جو عائلي لأسرة القلعة الحمراء.

سيلفي الدوري

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