شكرا لقرائتكم المدرب الجديد للزمالك : قلت لميتشو جاى أساعدك مش عشان حاجة تانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر عصام مرعى المدرب المساعد لفريق الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة على الثقة التى منحها له فى تولى منصب داخل الجهاز الفنى مؤكدا أنه سيكون على قدر المسئولية التى كٌلف بها.

قال مرعى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إن المسئولية كبيرة موضحا ان النادى الأبيض خيره عليه ولا يمكن أن يتوانى عن تلبية النداء فى أى وقت مشيرا إلى أنه جمعته جلسة مع ميتشو المدير الفنى وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة للاتفاق على خطط المرحلة القادمة.

كشف المدرب العام تفاصيل جلسته مع الصربى ميتشو قائلا :" تحدثت مع ميتشو وقولتله جاى عشان أساعدك وننجح مش عشان حاجة تانية" موضحا أن الصربى كان مرنا فى التعامل معه وتفهم وجهة نظره.

Advertisements

أكد مرعى أنه بحث مع ميتشو الأخطاء التى وقع فيها الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية مؤكدا أنهم سيعملان معا لعلاج السلبيات وحل أوجه العجز والقصور التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتحدث مرعى عن عودة مصطفى فتحى لتدريبات الزمالك بعد غياب طويل بسبب الإصابة قائلا :" الحالة المعنوية والنفسية للاعب عالية جدا ومقبل على التدريب بكل حماس ونشاط" مؤكدا أن الاتجاه فى الفترة القادمة يذهب إلى منح اللاعب الفرصة فى التوقيت المناسب خاصة أنه كان بعيد عن المباريات لفترة طويلة.

وانضم مرعي للجهاز الفني للفريق الأول بالنادي بديلا لأيمن عبد العزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين.