أول رد رسمي من الخطيب على إساءة مرتضى منصور.. سنقاتل للحفاظ على حقوقنا

الموجز

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية، بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

وقال "الخطيب"، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم".

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وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها وأطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية".

وأشار محمود الخطيب، إلى أن الأهلي أغلق صفحة الموسم الماضي، وأنه يفكر حاليًا في كيفية الفوز والاحتفاظ بالبطولات القادمة.

محمود الخطيب: شعار حفلة اليوم هو "الأهلي لا يعرف المستحيل"

وتابع رئيس الأهلي: شعار حفلة اليوم هو "الأهلي لا يعرف المستحيل"، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الاهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر.