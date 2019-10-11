بالمجان قنوات مفتوحة تذيع ماتش Liverpool × كي آر سي جينك |أستقبل واضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ماتش Liverpool- موعد مباراة ليفربول القادمة 2020/2019 نقدمها لكم اليوم لمتابعة أحداث مباراة ليفربول وكي آر سي جينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أوروبا، وذلك الاربعاء 23 أكتوبر 2019، ولذلك حاولنا أن نجمع لكم تردد القنوات التي ستقوم بنقلها.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول القادمة/ليفربول و كي آر سي جينك

مباراة فريقى كي آر سي جينك وليفربول فى الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري الأبطال يوم الأربعاء 23-10-2019.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

خسر في الجولة الأولى ليفربول أمام نابولي بهدفين دون مقابل، أما سالزبورغ فقد فاز علي جينك بنتيجة 6/2، كما فاز ليفربول الإنجليزي، على سالزبورج النمساوي في اطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليفربول4 سالزبورغ 3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

إلى جانب قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المشفرة التي ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول و كي آر سي جينك، يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على قنوات مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعي لنقل مباراة ليفربول و كي آر سي جينك، وإليكم القنوات وترددها والأقمار الصناعية المذاعة من خلالها:

القناة القمر الصناعي التردد IRIB Varzesh TV HD Iran Intelsat 62°E 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E 12265 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E 11175 H 27500

وكانت هذه القائمة هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول كي آر سي جينك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.