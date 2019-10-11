شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 \ 10 \ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يواصل الاستعدادا لمواجهة بتسوانا ودياً..الاهلي يتسلم درع الدروي فى احتفالية خاصة.

فيديو.. انطلاق حفلة الأهلي بتسليم "درع الدروي"

بدأ منذ قليل ، حفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادى الأهلي، بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروى.



أحتفالية الاهلى (9)

صور .. منتخب مصر يواصل الاستعدادا لمواجهة بتسوانا ودياً

أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل .





لاعبو الأهلي يغادرون معسكر لمنتخب لحضور احتفالية تسليم درع الدوري غادر لاعبو النادي الأهلي الدوليون في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي صور .. احتفال مؤمن زكريا يزين كرنفال الأهلى بـ"درع الدورى" زينت طريقة احتفال مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، قاعة أحتفال النادى الاهلى بتسليم درع بطولة الدورى المصرى وذلك لدعمه خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها . الأهلى يواجه الإعلاميين وديا الإثنين المقبل استعدادا لقمة الزمالك Advertisements يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام نظيره الإعلاميين يوم الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

شيكابالا يواصل الابتعاد عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل عبد الغنى

يواصل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الابتعاد عن التدريبات الجماعية لفريقه بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، حيث فضل المدير الفنى منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة.

محمد معروف حكما لمباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب افريقيا