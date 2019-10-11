شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم مرانه باستاد القاهره قبل لقاء جنوب أفريقيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني تدريباته على الملعب الرئيس لاستاد القاهره استعدادا للقاء جنوب أفريقيا الودي غدا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو.

من المقرر أن يتوجه الفريق صباح الغد الي الاسماعيلية حيث تقام مباراة جنوب أفريقيا، وجاء التدريب خفيفا وشهد تقسيمة ثم تسديدا لركلات الجزاء تألق فيها مصطفي محمد مهاجم الزمالك بالإضافة إلى محمد صادق لاعب الإسماعيلي.



أكد شوقي غريب أن الجميع جاهز للقاء الغد والذي سيغلب عليه الجانب التكتيكي ولهذا فضلنا عدم إذاعته تليفزيونيا ، وسيتم تجربة أكثر من لاعب خلال مباراة الغد .

الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقى غريب

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تدريب المنتخب الاوليمبي

تدريب المنتخب الاوليمبي



