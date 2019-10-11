شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 10/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الخميس الموافق 10/ 10/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى، وجنش يظهر فى التدريبات.

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تأجيل مباراتىّ الزمالك أمام المقاولون وإنبى فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الدورى الممتاز، والمقرر لهما يوما 23 و27 أكتوبر الجارى.

سوبر كورة.. الزمالك يخطر اتحاد الكرة بملعب مباراة جينيراسيون رسميًا

أرسل مسئولو نادى الزمالك، خطابًا رسميًا لنظرائهم باتحاد الكرة، تم خلاله تحديد ملعب مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري.

الزمالك يهزم الأهلي 2/0 وينفرد بصدارة دوري الجمهورية 2004

حقق فريق الزمالك مواليد 2004 فوزا ثمينا على النادي الأهلي بنتيجة 2/0 في مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة بمنافسات دوري الجمهورية.

الزمالك يتواصل مع محمود فتح الله لتسوية ديونه خوفًا من عقوبات الكاف

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تواصل شريف إسلام، مدير التعاقدات بنادى الزمالك، مع محمود فتح الله لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، خوفًا من عقوبات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

جنش يظهر فى تدريبات الزمالك.. تعرف على السبب

حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس فريق الزمالك، على التواجد فى تدريبات فريقه الجماعية التى أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شيكابالا يواصل الابتعاد عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل عبد الغنى

يواصل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الابتعاد عن التدريبات الجماعية لفريقه بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، حيث فضل المدير الفنى منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة.

طارق حامد يعتذر لقائد المقاصة هاتفياً.. اعرف السبب

أجرى طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، اتصالا هاتفيا بحسنى فتحى قائد المقاصة واعتذر له عما بدر منه تجاهه خلال لقاء الفريقين بالملعب، مؤكدا أنها "نرفزة" ملعب وأنه يعامله مثل أخيه، وهو ما تفهمه لاعب المقاصة وتقبل اعتذار لاعب الزمالك .

مرتضى منصور لـ"محمود الخطيب": الصلح خير وألف سلامة