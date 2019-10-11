7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 أبرزها ، الخطيب: هناك من يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم

الخطيب: هناك من يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري خاصة أن الموسم كان صعبا منذ البداية بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

فيديو.. انطلاق حفلة الأهلي بتسليم "درع الدروي"

بدأ منذ قليل ، حفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادى الأهلي، بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروى.



أحتفالية الاهلى (9)

صور .. منتخب مصر يواصل الاستعدادا لمواجهة بتسوانا ودياً

أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل .





لاعبو الأهلي يغادرون معسكر لمنتخب لحضور احتفالية تسليم درع الدوري Advertisements غادر لاعبو النادي الأهلي الدوليون في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي صور .. احتفال مؤمن زكريا يزين كرنفال الأهلى بـ"درع الدورى" زينت طريقة احتفال مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، قاعة أحتفال النادى الاهلى بتسليم درع بطولة الدورى المصرى وذلك لدعمه خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها . الأهلى يواجه الإعلاميين وديا الإثنين المقبل استعدادا لقمة الزمالك يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام نظيره الإعلاميين يوم الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

أكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة وإضافة لأى فريق.