صورة .. #الاهلي_لا_يعرف_المستحيل يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "الأهلي لا يعرف المستحيل" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من قبل جماهير القلعة الحمراء عقب أحتفالية تسليم درع بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى جدير بالذكر أن الأهلي تسلم مساء اليوم درع الدوري للمرة الـ41 في تاريخه لموسم 2018/2019 للمرة الرابعة على التوالى. نظمت شركة بريزنتيشن حفل تسليم درع الدوري للأهلي بأحد الفنادق في حضور مجلس الأهلي و اتحاد الكرة. خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.

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