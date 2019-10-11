شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى فى حفل تسلم الأهلي درع الدورى: دمتم فخر الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، النادى الأهلى بتتويجه بلقب الدورى الممتاز موسم 2018 – 2019.

قال الجناينى فى كلمته بحفل تسليم الأهلى درع الدورى: "لا نحتفل بتتويج الأهلى بلقب الدورى، بل نحتفل بعراقته ككيان وطنى على مدار التاريخ، وداعمًا فى مسيرة الكرة المصرية، ويجب أن يصبح نموذج يحتذى به".

تابع رئيس اللجنة الخماسية: الأمال التى نطمح فى تحقيقها لا يقدر عليها إلا الكيانات الكبيرة والعريقة مثل الأهلى، ودمتم فخر للكرة المصرية".

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

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ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.