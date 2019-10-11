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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: أشكر جماهير الأهلي و الزمالك .. ولقاء القمة واحشنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الشكر لجماهير فريقه و الزمالك و الجماهير المصرية على مساندته خلال أزمته الصحية الأخيرة، وكذلك الإسماعيلي و المصري و الاتحاد ، قائلا :"الحقيقة سعيد بحب الناس".
أكد مؤمن فى تصريحات لقناة time sports خلال حفل تسليم درع الدوري للأهلي أنه يتمني المشاركة فى لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 19 أكتوير ، مفسرا:" أكتر حاجة واحشني مباريات القمة".
أضاف مؤمن زكريا أنه سعيد بتتويج بلقب جديد مع النادي الأهلي و أن لقب الدوري الماضي كان صعب وسيبذل قصاري جهده للتواجد والإستمرارمع الفريق فى الفترة المقبلة، وسعيد بالتكريم فى حفل اليوم .
حرص لاعبو الأهلى على إهداء مؤمن زكريا لاعب الفريق، أغنية خاصة به، وتم عرضها خلال حفل تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى واستلام درع موسم 2018 – 2019.
مؤمن زكريا مع بنته
مؤمن وعاشور
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