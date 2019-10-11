"سوبر كورة" يكشف تفاصيل الحرب الباردة بين الأهلي والزمالك حول "كهربا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فى الفترة الاخيرة بالساحة الرياضية فى مصر، فوق صوت توقيع محمود كهربا لاعب افيس البرتغالى والزمالك السابق للأهلى بعد الهروب من القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضى . Advertisements ولم يتكلم احد فى النادى الأهلى عن موضوع التعاقد مع كهربا لاعب الفيس البرتغالى الا مدير التعاقدات امير توفيق بعد اكثر من تصريح اعلنها نادى الزمالك بشأن محمود كهربا والتوقيع للأهلى، واعلن النادى الحرب الباردة على الزمالك بعدم التصريحات الكثيرة مثل مايفعل الزمالك ،بينما علق امير توفيق عن التعاقد مع كهربا قائلا: هنشترى كهربا من البرتغال

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