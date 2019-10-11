الخطيب: هناك من يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري خاصة أن الموسم كان صعبا منذ البداية بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور. وقال الخطيب في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري :" الرياضة منافسة شريفة ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم". واضاف:" تعرضنا للاساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها واطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية". Advertisements وأشار إلى أن الأهلي اغلق صفحة الموسم الماضي ويفكر في البطولات القادمة. وأكد أن شعار حفلة اليوم هو « الاهلي لا يعرف المستحيل»، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الاهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر

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