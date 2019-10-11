طارق قنديل: هدفنا الحالى التتويج ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة للجماهير الحمراء بمناسبة التتويج بلقب الدوري الحادي والأربعين
وقال في تصريحات خاصة : "أبارك لجماهير النادي الأهلي، التتويج ببطولته المفضلة وإن شاء الله التتويج دائمًا ببطولته المفضلة، وهذا الموسم التتويج بلقب إفريقيا.. تستمر الانتصارات بفضل المخلصين من أبناء النادي الذى لا ينسى أبناؤه فهو قائم على نظم حديثه، والدليل التتويج بلقب بطولة الدوري"، وواصل: "بطولة الدوري الماضية كانت صعبة للغاية، وكان لها مذاق وطعم خاص".
وعن قرعة دور المجموعات في بطولة إفريقيا قال: "الأهلي لا ينظر للمنافس ولكن ينظر دائمًا لطموحاته والتي يسعى لتحقيقها دائمًا".
وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.
ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.
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