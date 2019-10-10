شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تكتسح سان مارينو بتسعة أهداف في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل
استطاع منتخب بلجيكا أن يفوز على نظيره منتخل سان مارينو بتسعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
ملخص مباراة بلجيكا وسان مارينو
وبدأت المباراة بشكل قوي جدا من بلجيكا الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 28 عن طريق لوكاكو ثم سجل الشاذلي هدف بلجيكا الثاني في الدقيقة 31 ليأتي برولي ويسحل الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه.
وقدم منتخب سان ماربنو أداء هزيل جدا ليستقبلوا الهدف الرابع في الدقيقة 41 عن طريق لوكاكو ثم سجل جراندوني الهدف الخامس في الدقيقة 43 ليأتي تيليمانس ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 45 وسجل بنتيكي السابع لبلجيكا في الدقيقة 79 وسجل فيرشايرن الهدف الثامن في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء ثم اختتم كاستانيني التسجيل لبلجيكا بالتاسع في الدقيقة 90.
ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد بلجيكا إلى 21 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بينما يظل رصيد سان مارينو بدون نقاط قي المركز السادس.
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