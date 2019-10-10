شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تكتسح سان مارينو بتسعة أهداف في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل

استطاع منتخب بلجيكا أن يفوز على نظيره منتخل سان مارينو بتسعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ملخص مباراة بلجيكا وسان مارينو

وبدأت المباراة بشكل قوي جدا من بلجيكا الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 28 عن طريق لوكاكو ثم سجل الشاذلي هدف بلجيكا الثاني في الدقيقة 31 ليأتي برولي ويسحل الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه.

Advertisements

وقدم منتخب سان ماربنو أداء هزيل جدا ليستقبلوا الهدف الرابع في الدقيقة 41 عن طريق لوكاكو ثم سجل جراندوني الهدف الخامس في الدقيقة 43 ليأتي تيليمانس ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 45 وسجل بنتيكي السابع لبلجيكا في الدقيقة 79 وسجل فيرشايرن الهدف الثامن في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء ثم اختتم كاستانيني التسجيل لبلجيكا بالتاسع في الدقيقة 90.

ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد بلجيكا إلى 21 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بينما يظل رصيد سان مارينو بدون نقاط قي المركز السادس.