شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تضرب إيرلندا بثلاثية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل

استطاع منتخب هولندا أن يفوز على نظيره منتخب إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

ملخص مباراة هولندا وإبرلندا في تصفيات يورور 2020

بدأ منتخب هولندا المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة أمام محاولات كثيرة من لاعبي منتخب إيرلندا ولكن أضاع لاعبو كلا المنتخبين العديد من الفرص وكان منتخب هولندا الأكثر سيطرة على الكرة.

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وفي الدقيقة 75 سجل منتخب إيرلندا هدفه الأول عن طريق جوش ماجنيس ولكن جاء الرد قاسي من هولندا ففي الدقيقة 80 سجل ديباي هدف هولنداا الأول ثم سجل دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 91 واختتم المنتخب الهولندي أهدافه في الدقيقة 94 عن طريق ديباي لبنتهي اللقاء بفوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب هولندا إلى 12 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2020 بينما يقف رصيد إيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث.