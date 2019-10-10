شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقترب من بيع نجم وسط الفريق وريال مدريد الأقرب له والان مع التفاصيل
اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من بيع نجم وسط الفريق خلال الفترة القادمة نظرا لعدم حاجة الفريق له حاليا.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قرر بيع الألماني إيمري تشان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ريال مدريد الأقرب لضم إيمري تشان
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع إيمري تشان خلال فترة الشتاء لتدعيم خط وسط الفريق.
كما أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد ينتظر أولا موافقة زيدان فقط على ضم تشان ليبدأ التفاوض مع اللاعب.
وكان تشان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس بسبب قلة مشاركاته بشكل كبير مع الفريق وشعوره بتهميش دوره.
وقد شارك إيمري تشان في 6 مباريات فقط مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.
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