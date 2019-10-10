شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من محمود الخطيب في حفل تسليم الأهلي لدرع الدوري المصري والان مع التفاصيل

صرح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري على أن الفريق قد تعرض لحملة شرسة وصعوبات عديدة في طريقه من أجل تحقيق لقب درع الدوري المصري.

وأضاف رئيس الأهلي المصري خلال احتفالية النادي لتسليم درع الدوري والذي أقيمت في أحد فنادق الكبرى على أن الموسم كان صعبا بسبب ضغط المباريات، والإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في بداية المسابقة.

وأشار إلى أن الأهلي تعرض لمحاولة إفشال النادي خلال الموسم السابق، و"تعرضنا للإساءة، ولكن النادي الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها و لن ينزل لذلك المستوى فهو ليست قيمة النادي الاهلي".

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وتوج النادي الأهلي بالدوري رقم 41 في تاريخه بعد صراع شرس مع بيراميدز والزمالك، لينجح في النهاية في التصدر بفارق 8 نقاط عن الأبيض.

وأضاف :"البطولة كانت غالية وصعبة، وجمهور الأهلي كان دائم المساندة لنا، ونشكر كل من شارك في هذا اللقب الغالي".

واختتم رئيس النادى الاهلى :"الحفل اليوم تتويج لجهود الجميع في الفوز باللقب، لكن اغلقنا باب الفرحه بالبطولتين و الآن لدينا تطلعات أخرى تحتاج إلى شغل ومجهود كبير جدا لتحقيق الهدف الذى تسعى اليه