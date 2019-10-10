مورينيو يترقب.. وعينه على توتنهام

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مورينيو يترقب منصب تدريب توتنهام.

أكدت مصادر بريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يراقب "عن كثب" الوضع في نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي قد يقيل مدربه الحالي هذا الموسم.

وأشارت المصادر إلى أن مورينيو رفض عرضا لتدريب ليون الفرنسي، ترقبا لفرصة العودة للعمل في إنجلترا، عن طريق توتنهام.

وعانى توتنهام كثيرا هذا الموسم، وحقق 3 انتصارات فقط بالدوري، من 8 مباريات، كما مُني بهزيمة مذلة بنتيجة 2-7 على يد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

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وانتشرت أنباء عن وجود خلافات بين مدرب النادي، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، وإدارة الفريق، الذي قد يقرر التخلي عن مدربه قبل نهاية الموسم.

ولم يدرب مورينيو منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، ولكنه أكد رغبته في العودة للتدريب بأقرب وقت ممكن.

ويمتلك مورينيو خبرة كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق أن درب تشلسي على فترتين، قبل أن يستلم تدريب مانشستر يونايتد.