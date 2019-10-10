انت الان تتابع "نهاية الحكاية" لأوزيل مع أرسنال.. ما هي الوجهة المقبلة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تؤكد الصحف الإنجليزية أن حكاية الألماني مسعود أوزيل في إنجلترا شارفت على النهاية، حيث فقد صانع الألعاب مكانه الأساسي في ناديه أرسنال، بينما تتربص أندية في دول أخرى باللاعب.
وأكدت صحيفة "ميرور" أن مدرب أرسنال، الإسباني يوناي إيميري يرغب "بالتخلص" من نجمه الألماني، بسبب راتبه المرتفع، وانعدام التزامه في التدريبات.
وخاض أوزيل مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل إيميري.
ويتقاضى أوزيل راتبا مرتفعا جدا، يصل إلى أكثر من 300 ألف دولار أسبوعيا، مما قد يزيد من رغبة إدارة "المدفعجية" بانتقاله.
وقالت الأنباء الأخيرة إن وكيل أعمال النجم الألماني، ذو الأصول التركية، بدأ بالتواصل مع نادي فنربخشه التركي، لترتيب صفقة انتقال محتملة بنظام الإعارة، في الانتقالات الشتوية.
ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن أندية في الولايات المتحدة والصين، تترقب وضع اللاعب، وتفكر بالتعاقد معه.
وخاض اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ31 بعد أيام، 167 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله للفريق اللندني في 2013، قادما من ريال مدريد الإسباني.
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