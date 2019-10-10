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الأخضر يهزم سنغافورة بالثلاثة ويتصدر مجموعته

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الان تتابع الأخضر يهزم سنغافورة بالثلاثة ويتصدر مجموعته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

فاز المنتخب السعودي على ضيفه السنغافوري، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023.

انتزع المنتخب السعودي صدارة هذ المجموعة بفارق الاهداف، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، وهو نفس رصيد سنغافورة من ثلاث مباريات.

سجل أهداف الأخضر السعودي، عبدالفتاخ غسيري (د 28) ، (د67) وعبدالله الحمدان (د61).

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