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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يُهدون مؤمن زكريا أغنية خاصة به دعمًا له (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، احتفالية القلعة الحمراء بمناسبة التتويج ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.
وحرص لاعبو الأهلى على إهداء مؤمن أغنية خاصة به بمثابة جائزة ودعم نفسي له خلال رحلة علاجه، وتم عرضها خلال حفل تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى وتسلم درع موسم 2018 – 2019.
وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية للنادي والعديد من نجوم الكرة القدامى ورجال الصحافة والإعلام.
ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق واللاعبين الذين رحلوا عن النادي واللاعبين الذين تمت إعارتهم، بعدما حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكل من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
وقام مسؤولو اتحاد الكرة بتسليم الأهلي درع الدوري خلال احتفالية اليوم التي تضمنت فقرات عديدة تم التنسيق لها خلال الأيام الماضية، حتى خرج الحفل الذي أُقيم تحت شعار «الأهلي لا يعرف المستحيل» بشكل رائع.
وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.
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