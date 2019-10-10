شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: الأهلي لا يعرف المستحيل وحقنا سنأخذه بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تخطى صعوبات كثيرة في الموسم الماضي نتيجة كم الإصابات التي طاردت الفريق وخوض المباريات بشكل مضغوط وعدم حضور الجماهير رغم أهميتها بالنسبة للأهلي.

وأضاف أنه توقف أمام بعض الكلمات في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الحفل ومنها عبارة الأهلي لا يعرف المستحيل لأنها حقيقة فعلية يعيشها الأهلي دائما وعبر عنها خلال تتويج فريق الكرة بدرع الدوري الموسم الماضي متخطيا جميع الصعوبات.

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وأوضح رئيس النادي، خلال كلمته، في حفل تسليم درع الدوري رقم 41 الذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الرياضة منافسة شريفة لكن هناك من يسعى قدر الإمكان لأن يفشل الأهلي أكثر من سعيه لإنجاح نفسه بجانب أن الأهلي برموزه وأعضائه وجماهيره ولاعبيه يتعرضون للتطاول، وهو أمر لا يصح في الرياضة لكن الأهلي لا يترك حقوقه.

وواصل: «الأهلي لو نزل لهذا المستوى، لن تكون هذه هي قيمته، فالأهلي يرتفع حتى يحصل على حقه بالقانون واللوائح».

وزاد: «متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك».

وأتم الخطيب: «اليوم نهنئ أبطالنا الذين حققوا لقب الدوري الموسم الماضي وعندما ينطفئ نور هذه الاحتفالية واعتبارا من صباح الغد سوف نضيء نورا جديدا نحو التتويج بطولة جديدة».