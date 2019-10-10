شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق الآن حفل تكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمناسبة التتويج ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.

ويشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية للنادي والعديد من نجوم الكرة القدامى ورجال الصحافة والاعلام.

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ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، بعدما حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكل من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.

ويقوم مسؤولو اتحاد الكرة بتسليم الأهلي درع الدوري خلال احتفالية اليوم التي تتضمن فقرات عديدة، تم التنسيق لها خلال الأيام الماضية حتى يخرج الحفل الذي يُقام تحت شعار «الأهلي لا يعرف المستحيل» بشكل رائع.

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.