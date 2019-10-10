شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية الدرع: الأهلي أقوى خط دفاع.. والشناوي ملك الكلين شيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه.

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ونستعرض أبرز أرقام الأهلي في بطولة الدوري الموسم الماضي على النحو التالي:

جاء الأهلي كأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار 34 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة وحتى التتويج باللقب، منها 19 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أي أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباكه نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».

ونجح محمد الشناوي، حارس الأهلي، في التربع على صدارة حراس المرمى الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري، برصيد 13 مباراة، متفوقا على كل حراس الدوري الموسم الماضي.