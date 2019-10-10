شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يؤدي مرانه الثالث قبل مواجهة بوتسوانا الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادًا لمواجهة منتخب بوتسوانا وديًا والمقرر لها، الإثنين المقبل.
وأشرف الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.
وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادًا لمواجهة بوتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.
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