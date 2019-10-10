هولندا يحقق فوز درامي على إيرلندا في تصفيات يورو 2020

الخميس 10 أكتوبر 2019

هولندا

Advertisements أنس عبد الغني

حقق منتخب هولندا فوزاً حاسما في الدقائق الأخيرة على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فينورد ضمن تصفيات يورو 2020.



وافتتح إيرلندا التقدم عن طريق جوش ماجينيس في الدقيقة 75، فيما عدل ممفيس ديباي للطواحين في الدقيقة 81، و في آخر الدقائق تمكن من خطف فوز درامي بهدفين في آخر الدقائق عن طريق فرينكي دي يونج، وممفيس ديباي، الذي وقع على الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

وبهذا الفوز رفع منتخب هولندا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا الثاني، وإيرالندا الشمالية الثالث، فيما يأتي رابعاً منتخب روسيا البيضاء بـ 4 نقاط، وتذيل المجموعة منتخب إستونيا بنقطة واحدة.