شكرا لقرائتكم استاد برج العرب يقترب من استضافة لقاة القمة بين الاهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب ستاد برج العرب بالإسكندرية، من إستضافة مباراتىّ الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع بالدورى والمقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، وكذلك مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا. وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة. Advertisements كان اتحاد الكرة أعلن اقامة مباراة القمة علي ستاد القاهرة بدون جمهور لكن الأمن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة . يذكر أن اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة القمة في موعدها رافضا طلب الزمالك بالتأجيل ، بعد تحديد يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الأبيض أمام بطل السنغال فى دورى الابطال الافريقى.

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