شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح شيكابالا راحة من تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على اثرها أدى امس تدريبات تأهيلية.

وفضل ميتشو المدير الفني للزمالك منح شيكابالا راحة من مران اليوم.

تدريبات تأهيلية إضافية لمحمد عبد الغني



خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتدريبات تأهيلية إضافية تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي .

وقام بأداء تدريبات منفردة بالكرة قبل بداية المران، ثم أدى اللاعب تدريبات أخرى مع المطراوي.

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إسلام جابر يخوض تدريبات في الجيم قبل مران الزمالك



حضر إسلام جابر صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرر اليوم، بساعتين كاملتين.

حيث حرص جابر على الخضوع لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى اللاعب الشاب للدخول في دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو.