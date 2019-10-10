شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : أشكر الجماهير على الدعم واشتقت لمباريات القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حرص لاعبو الأهلى على إهداء مؤمن زكريا لاعب الفريق، أغنية خاصة به، وتم عرضها خلال حفل تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى واستلام درع موسم 2018 – 2019.
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