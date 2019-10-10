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مؤمن زكريا : أشكر الجماهير على الدعم واشتقت لمباريات القمة...

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جدة - عمرو شويل وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الشكر لجماهير فريقه والزمالك و الجماهير المصرية على مساندته خلال أزمته الصحية الأخيرة الإسماعيلي و المصري و الاتحاد الحقيقة سعيد بحب الناس.
أكد مؤمن فى تصريحات لقناة time sports  خلال حفل تسليم درع الدوري للأهلي أنه يتمني المشاركة فى لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 19 أكتوير، و أكتر حاجة وحشاني ماتشات القمة.
أضاف مؤمن زكريا أنه سعيد بتتويج بلقب جديد مع النادي الأهلي و أن لقب الدوري الماضي كان صعب وسيبذل قصاري جهده للتواجد والإستمرار مع الفريق فى الفترة المقبلة، وسعيد بالتكريم فى حفل اليوم .

حرص لاعبو الأهلى على إهداء مؤمن زكريا لاعب الفريق، أغنية خاصة به، وتم عرضها خلال حفل تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى واستلام درع موسم 2018 – 2019.

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