الأهلي يتسلم درع الدوري الـ 41 في احتفالية كبري.. والخطيب: الخطيب: هناك من يحاول إفشال القلعة الحمراء أكثر من تطوير أنفسهم

الموجز

وصل محمود الخطيب رئيس مجلس غدارة الأهلى و والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ولاعبى الفريق الاحمر الى مقر حفلة تسليم ردع بطولة الدورى المصرى والتى حققها الاحمر للمرة الـ41 فى تاريخه .

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري خاصة أن الموسم كان صعبا منذ البداية بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

وقال الخطيب في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري :" الرياضة منافسة شريفة ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم".

واضاف:" تعرضنا للاساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها واطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية".

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وأشار إلى أن الأهلي اغلق صفحة الموسم الماضي ويفكر في البطولات القادمة.

وأكد أن شعار حفلة اليوم هو « الاهلي لا يعرف المستحيل»، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الاهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر.

أميرعبدالحميد يحي الحفل

أحيي الفنان أمير عيد بحفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادى الأهلي، بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروي، حيث قام بأداء أغنية "أنا الأهلي".

مؤمن زكريا يحضر حفل تسليم الدرع

يحضر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلى والكرة المصرية، احتفالية تسليم الفريق الأحمر درع الدورى العام، وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.