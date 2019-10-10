بلجيكا أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2020









اسماء السيد - بات المنتخب البلجيكي لكرة القدم الخميس أول المتأهلين الى نهائيات كأس أوروبا 2020، بفوزه الساحق على ضيفه منتخب سان مارينو 9-صفر ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة.

وعزز المنتخب الأحمر صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات. ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.

ملخص مباراة بلجيكا وسان مارينو: