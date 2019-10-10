ديشان استبعد مبابي لأنه ليس جاهزا بعد









اسماء السيد - أعلن الفرنسي ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم الخميس، أن نجمه كيليان مبابي ما زال غير حاضر للمشاركة في المنافسات ويحتاج لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة التي تعرّض لها في الفخذ في آب/أغسطس الماضي.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي عشية مباراة بلاده مع أيسلندا في تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 "لقد غادر (مبابي) لسبب بسيط هو أنه لم يكن مستعداً".

وتابع "سيحتاج لمزيد من الوقت، كان غير مرتاح".

وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن الثلاثاء استبعاد المهاجم الشاب لنادي باريس سان جرمان من التشكيلة التي تستعد لمواجهة ايسلندا الجمعة وتركيا الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في التصفيات القارية.

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وأوضح الاتحاد أنه "بعد الحديث مع اللاعب الذي يتبع نظاما للتعافي منذ الإثنين، وطبيب المنتخب فرانك لوغال، قرر ديدييه ديشان أن يعيد اللاعب ليكون تحت تصرف فريقه باريس سان جرمان".

ولم يشارك اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع حامل لقب الدوري الفرنسي منذ إصابته نهاية شهر آب/أغسطس الماضي إلا أمام بوردو (1-صفر) في الدوري المحلي وغلطة سراي (1-صفر) في دوري أبطال أوروبا لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، قبل أن يعود للراحة من جديد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حينما فاز فريقه السبت على أنجيه (4-صفر).

وقال ديشان "أرادني أن أمنحه فرصة المشاركة، لكن في الوقت الحالي الأمر غير ممكن، ومن المنطقي أن يكون تحت تصرف ناديه".

وسيكون الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بديلا لمبابي في مباراتي التصفيات ضد ايسلندا وتركيا، علماً بأن في رصيده مباراة دولية واحدة فقط (ودية الأوروغواي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018).