فوز أول للعراق على هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - انتزع المنتخب العراقي لكرة القدم أول فوز له في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم، وذلك على حساب ضيفه منتخب هونغ كونغ بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وهي أول مباراة رسمية يخوضها "أسود الرافدين" أمام مشجعيهم، بعدما منح الاتحاد الدولي (فيفا) في آب/أغسطس الماضي، العراق الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه.

وخاض العراق في عملية مد وجزر مع الفيفا بشأن استضافة المباريات، بعدما كان قد طلب بداية من الاتحاد العراقي اختيار ملعب خارج البلاد لخوض مبارياته في التصفيات "لأسباب أمنية". لكن الفيفا عاد عن قراره، وأجاز للعراقيين خوض المباريات على أرضهم، في أعقاب زيارة تقييم قامت بها لجنة تابعة للاتحاد الدولي.

وأقيمت المباراة في حضور الآلاف من المشجعين في ستاد البصرة الدولي الذي يستع لنحو 60 ألف شخص. وهي أتت بعد أيام من احتجاجات دامية شهدتها العاصمة بغداد ومناطق في جنوب البلاد، أدت الى مقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف.

وعلى رغم إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثلاثة أيام من الحداد الوطني تبدأ اليوم، على الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن، لم يضع لاعبو المنتخب العراقي الشارة السوداء التقليدية في حالات مماثلة، ولم يتم الوقوف دقيقة صمت على من فقدوا أرواحهم في التظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي وامتدت لأسبوع، قبل أن يعود الهدوء الى مختلف مناطق بلاد الرافدين قبل يومين.

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وبحسب ما أظهرت لقطات البث التلفزيوني، رفع مشجعون في الملعب لافتة بالإنكليزية كتب فيها "أنقذوا الشعب العراقي".

وأهدر المنتخب العراقي فرصة التقدم المبكر عندما أخفق المهاجم مهند علي بتسجيل ركلة جزاء تصدى لها حارس منتخب هونغ كونغ ياب هونغ فاي في الدقيقة التاسعة. لكن علي عاد في الدقيقة 37 ومنح المنتخب المضيف الأسبقية من كرة رأسية.

وعوّض المنتخب العراقي ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول، بتسجيل المدافع علي عدنان ركلة ثانية في الدقيقة 80.

وبات العراق ثانيا برصيد أربع نقاط من مباراتين (تعادل في الجولة السابقة مع البحرين 1-1)، خلف إيران المتصدرة مع ست نقاط من فوزين آخرهما اليوم بنتيجة ساحقة على الضيف كمبوديا 14-صفر.

ملخص مباراة العراق وهونغ كونغ