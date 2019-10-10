مبخوت التاريخي يمنح الإمارات صدارة مجموعتها









اسماء السيد - تصدرت الإمارات المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بفوزها الكبير على ضيفتها اندونيسيا 5-صفر الخميس ، في مباراة شهدت تسجيل مهاجمها علي مبخوت "هاتريك" (ثلاثة أهداف) جعله الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 54 هدفا.

وأتت أهداف الإمارات على ستاد آل مكتوم في دبي، عبر خليل الحمادي (40) ومبخوت (51 و63 من ركلة جزاء و72) وطارق أحمد (90)، ليرفع المنتخب الأبيض رصيده الى ست نقاط من مباراتين، متصدرا بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام الفائزة اليوم على ماليزيا 1-صفر.

وخاض كل منتخب من الثلاثة الأوائل مباراتين، مقابل ثلاث مباريات لكل من ماليزيا الرابعة (ثلاث نقاط)، واندونيسيا الأخيرة من دون رصيد.

وشهد الفوز الإماراتي الكبير تحطيم مبخوت (28 عاما) الرقم القياسي لعدنان الطلياني "لاعب القرن" في الإمارات (53 هدفا) بقميص المنتخب.

وقال مهاجم الجزيرة "شرف كبير لي أن أتجاوز رقم لاعب مثل الطلياني، لكن كرة القدم لعبة جماعية، وأنا لم أكن لاسجل لولا مساعدة زملائي".

وتابع "قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز، ولكن عندنا الافضل ونأمل ان نكون في أفضل أحوالنا عندما نلعب أمام تايلاند على (الابتعاد في) الصدارة" في مباراة الجولة الرابعة التي تقام على أرض تايلاند الثلاثاء.

وعلى عكس ما وعد به مدرب اندونيسيا الاسكتلندي سيمون ماكمنيمي بتحسين الجانب الدفاعي بعد تلقي مرمى فريقه ستة أهداف في مباراتين(2-3 أمام ماليزيا وصفر-3 أمام تايلاند)، قدم الخط الخلفي للضيف أداء كارثيا وارتكب أخطاء كانت كفيلة برفع النتيجة الى أكثر مما انتهت عليه.

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وعلى رغم سيطرته التامة، تأخر المنتخب الإماراتي في التسجيل حتى الدقيقة 40 عندما سدد الشاب علي صالح (19 عاما) كرة بعيدة أخطأ حارس اندونيسيا ومان هندروان في تقديرها ليضعها امام خليل الحمادي غير المراقب الذي وضعها في الشباك مفتتحا رصيده الدولي.

وكان الشوط الثاني خاصا بمبخوت بامتياز، اذ أضاف الهدف الثاني بعدما سدد تمريرة الحمادي بذكاء في الشباك (51).

وكانت لمشاركة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن ("عمّوري") في الدقيقة 55 دوراً في زيادة الضغط على دفاع اندونيسيا. ومن إحدى تمريراته المتقنة، سدد مبخوت كرة ارتدت من العارضة، وتابعها علي صالح لترتد من يد هانسمو ياما، مانحة الإمارات ركلة جزاء سجلها مبخوت (63).

وأضاف مهاجم نادي الجزيرة الثالث له والرابع للامارات بعد تمريرة صالح(72)، ليرفع رصيده الدولي الى 54 هدفا.

وأكمل البديل طارق أحمد الخماسية بعد تمريرة من البديل أحمد خليل (90).

ملخص مباراة الإمارات وإندونيسيا: