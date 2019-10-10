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تشيلسي يسعى لضم نيمار ويعرض 210 مليون يورو

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يستمر نادي الإنجليزي بطلب إنتقال نجم باريس سان جرمان، دا سيلفا، الذي وقع في الصراع الدائم منذ فترة مع قطبي الكرة الإسبانية وريال مدريد، هذا بحسب ما ذكرته صحيفة أسبانية.

كما أن موقع “دون بالون” الإسباني قال أن الفريق اللندني التي يتولي مهمة التدريب فرانك لامبارد يريد دفع مبلغ يبلغ حوالي 210 ملايين يورو، من أجل جلب البرازيلي الذى سيصبح بديلاً للبلجيكي إيدن هازارد، والذي انضم إلي النادي الإسباني هذا الصيف.

وكان نيمار قد وقع في مشاكل مع برشلونة في المحكمة منذ عدة أشهر، حيث استمر الحديث حول مطالب النجم البرازيلي من إدارة الفريق الكتالوني بسدد مستحقاته الباقية، والتي تبلغ إجماليا 43 مليون يورو، وفي المقابل قام برشلونة بتقرير محاسبة اللاعب، بسبب عدم احترامه بنود عقده مع النادي الكتالوني.

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