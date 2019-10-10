موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد وجالطة سراى” أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة و عبور دور المجموعات حتى النهاية.

جدول مباريات ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا 2019-2020

من هنا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد جالطة سراى في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الأولى من دور المجموعات خلال الجولات ال6 المقررة، وفي الأسطر القادمة سنذكر لكم موعد مواجهات الملكى فى جميع الجوالات:

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الجولة الأولى باريس سان جيرمان يستضيف ريال مدريد يوم الاربعاء 18/9/2019 . الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الجولة الثانية ريال مدريد يستضيف كلوب بروج يوم الثلاثاء 1/10/2019 . الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة و 19:55 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة جالطة سراى يستضيف ريال مدريد . يوم الثلاثاء 22/10/2019 الجولة الرابعة يستضيف فريق الريال منافسه جالطا سراى يوم الأربعاء 6/11/2019 . الجولة الخامسة يستضيف ريال مدريد منافسه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 26/11/2019 . الجولة السادسة يخرج الريال ليحل ضيفا على فريق كلوب بروج يوم الأربعاء 11/12/2019 .

ترتيب مجموعة ريال مدريد الان

خسر ريال مدريد فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثة نقاط نظيفة للفريق الفرنسي.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز النقاط 1 كلوب بروج 2 0 2 2 جلطة سراي 2 0 1 3 باريس سان جيرمان 2 2 6 4 ريال مدريد 2 0 1

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يطمح هذا الموسم فى العودة لتحقيق الانتصارات، والبحث عن طريق التتويج بعد الموسم الماضي الأكثر من كارثى دون تحقيق أى بطولة.